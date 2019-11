Muro difensivo, Il Mattino: Ancelotti ripropone la formula Champions e la difesa regge, Manolas perfetto

Ultimissime calcio Napoli - Un muro azzurro, insuperabile stavolta la difesa: Maksimovic, Manolas e Koulibaly tre giganti davanti a Meret. Ancelotti ripropone la formula Champions con il serbo schierato terzino destro e la risposta è ottima di tutti e tre i difensori. Insuperabili di testa, bravi a chiudere nelle situazioni di uno contro uno, efficaci e concentrati.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Sempre attento Meret. A Maksimovic tocca sopratutto Manè, avversario scomodo che contiene senza particolari sofferenze. Prezioso anche nell'impostazione palla a terra e un riferimento per Meret per i colpi di testa sul rilancio del portiere. Prova di grande spessore anche dal punto di vista agonistico, regge alla grande il confronto con tutti gli avversari senza avvertite la pressione di Anfield. Perfetta anche la prestazione di Manolas tornato in campo dopo l'infortunio alla costola che lo ha costretto a saltare diverse partite nell'ultimo periodo prima della sosta. Perfetto anche Koulibaly: il senegalese sta tornando sui suoi livelli abituali dopo un periodo di difficoltà: un salvataggio decisivo sulla linea sulla girata di Firmino e tante altre chiusure decisive, la prima su Salah in una delle poche occasioni in cui è riuscito ad andare via a Salah".