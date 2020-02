Ultimissime Napoli - L'edizione online di Mundo Deportivo titola su Napoli-Barcellona: "Il Barça è voglioso di una grande notte a Napoli". Nel dettaglio si legge: "A Napoli non sarà comunque facile nonostante il cammino altalenante della squadra partenopea. Questa formazione in casa ha battuto già il Liverpool per 2-0. L'arrivo di Gattuso ha rivitalizzato tutti i calciatori"