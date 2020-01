Multe Napoli, oggi inizia la battaglia legale: sei calciatori chiedono la ricusazione dell'arbitro scelto dal club

Ultime notizie calcio Napoli - Una vittoria importante per il Napoli che però nella giornata di oggi si giocherà un'altra fetta non di poco conto della stagione. Inizierà, infatti, in maniera ufficiale la battaglia legale tra il club ed i calciatori per la questione esplosa dopo la diserzione del ritiro al termine della partita contro il Salisburgo di Champions League dello scorso 5 novembre. A tal proposito, stando a quanto si legge su "TuttoSport", in data odierna dovranno formarsi i collegi arbitrali dovranno formarsi e stabilire la fondatezza delle accuse del club e l’entità delle sanzioni che ammontano a 2,5 milioni. Ecco nuovi dettagli a proposito di questa delicata vicenda:

"Il Napoli ha nominato il suo arbitro, il giuslavorista Bruno Piacci, per i 24 collegi da formare, ma 6 giocatori azzurri hanno chiesto la ricusazione di Piacci. Per Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski, Piacci non sarebbe una figura indipendente".