Multe Napoli, ecco i quattro azzurri più colpiti. Ora si attende il ricorso

Notizie Calcio Napoli - Napoli, multe per un totale 2.5 milioni di euro. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, sono partite ieri le raccomandate per il caos scatenatosi il 5 novembre scorso dopo la gara col salisburgo. Oltre alle sanzioni, il club potrebbe infliggere anche multe individuali per una lesione dei diritti d’immagine: in questo caso però il discorso sarà più specifico, poiché parametrato al contratto singolo che ogni giocatore detiene.

Multe Napoli, gli azzurri più sanzionati

I più colpiti, intanto, saranno quelli con gli stipendi più alti, quindi Kalidou Koulibaly con i suoi 6 milioni di euro netti, Lorenzo Insigne col suo stipendio da 4.6, Kostas Manolas con 4.2 e Dries Mertens con i suoi 4 milioni di euro: loro dovranno pagare ammende maggiori del 50% rispetto al gruppo. Le somme da decurtare sono calcolate in percentuale sulla mensilità lorda: per Insigne sarà circa di 350 mila euro, mentre per Koulibaly verso i 250 mila e per Allan all'incirca di 150 mila. Il meno punito è Sebastiano Luperto con 16 mila euro. Ora si attende il ricorso dei giocatori.