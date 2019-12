Multe calciatori Napoli, Gazzetta: nessuna transazione sulla cifra da pagare, tutti hanno deciso di ribattere con forza alle accuse del club

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Corriere dello Sport, nei calciatori del Napoli c'è anche una spaccatura per quanto riguarda le multe. I 24 componenti in rosa hanno scelto quasi tutti legali diversi quindi ci saranno tanti arbitrati da discutere.

"L’argomento è tabù in conferenza stampa, ma è quello che continua a tener banco fra i giocatori del Napoli, e ne condiziona il rendimento: vale a dire le multe richieste dalla società e una guerra che continua fra le parti, in maniera sotterranea ma con effetti sul campo ben visibili. Alla fine nessuno dei 24 giocatori ha tentato tramite legale o procuratore una transazione sulla cifra da pagare, ma tutti hanno optato per ribattere all’accusa della società – di inosservanza delle regole, rifiutando il ritiro, e per Insigne e Allan anche altri addebiti - scegliendo un proprio legale e optando per arbitri diversi. Infatti la norma prevede che ognuna delle parti nomini un arbitro per il lodo. Il Napoli ha optato per il giuslavorista Bruno Piacci. Diversi calciatori hanno nominato Francesco Macrì, già rappresentante dell’associazione calciatori al Cas. Ma non tutti e questo mostra che nella squadra non c’è nemmeno questa unità di intenti. Altri giocatori del Napoli hanno scelto altri arbitri per cui adesso si pone il problema che andranno creati diversi collegi i cui presidenti, in mancanza di accordo fra le parti, saranno nominati nei rispettivi fori competenti (alcuni lodi, per questioni di residenza si svolgeranno a Napoli, altri a Roma). Insomma si tratterà di 24 controversie diverse che saranno discusse fra la fine di gennaio e febbraio".