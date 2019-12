Multe calciatori Napoli, CorSport: il club sgretola le insinuazioni della squadra sul ritiro con due prove

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ritorna a parlare della questione multe in casa Napoli: "Quando si vedranno, e accadrà tra un po’, il Napoli (la società) e il Napoli (i calciatori) giocheranno una specie di derby «intestino» in cui balleranno un paio di milioni e mezzo di euro. La sfida giuridica, quella che comincerà dopo la costituzione dei 24 Collegi Arbitrali, uno per ogni «ammutinato» del 5 novembre, si giocherà in punta di diritto e attraverso memorie difensive che stanno emergendo. Il Napoli (la società) sottolinea che la decisione del ritiro sia stata esclusivamente di natura «costruttiva» e non punitiva. E, per sgretolare le insinuazioni di dentro che i calciatori avrebbero saputo dai giornali, sono state anche spiegate le modalità utilizzate per avvisare la squadra: una mail inviata da Giuntoli ai dirigenti e i whatsapp nella chat interna spedita dal team manager, De Matteis".