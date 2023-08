MSC Crociere, il managing director Massa: "Con il Napoli evoluzione naturale, è stata una questione anche di cuore"

Notizie calcio. Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

MSC Crociere è diventato quest'anno main sponsor del Napoli, ma in Italia vanta accordi anche con Milan e Genoa ed il marchio apparirà sulle loro maglie. Ecco alcune parole di Massa:

Perché investire così tanto nel calcio italiano?

«Fa parte di una strategia di investimento a 360 gradi nello sport. Siamo sponsor anche dei New York Knicks, di diversi club di pallavolo, della Formula 1. In aggiunta, stringiamo accordi con altre federazioni come il canottaggio e il tiro al volo. Tuttavia, operiamo in quindici porti e dove c’è una base importante, c’è anche una squadra di calcio di spessore. È un elemento aggregativo trasversale in ogni parte del mondo, dall’Asia all’Africa, indipendentemente dal livello».

Sembra che comunque l’Italia resti un mercato primario per voi.

«Abbiamo supportato anche Psg e Chelsea in passato, ma nessun ambito è utile alla sperimentazione come quello del nostro Paese e continueremo a sostenere il movimento. In questo modo sviluppiamo una visione globale dei vari sport che poi esportiamo».

Tornando al calcio, perché scegliere queste tre squadre?

«Siamo uniti al Milan da una politica di internazionalizzazione in cui ci ritroviamo, soprattutto per quanto riguarda la diffusione delle eccellenze italiane. Col Napoli, di cui siamo “main sponsor”, è stato come l’evoluzione naturale di un fidanzamento; inoltre è una questione di cuore, considerando anche le origini sorrentine dell’armatore Aponte. A Genova c’è il nostro primo porto, è il centro operativo e c’è un rapporto speciale con la città. Tutto questo ha permesso di creare un legame affettivo con ognuna di loro».