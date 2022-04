Moviola Napoli-Roma, Il Mattino: altra svista gigantesca di Di Bello

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la moviola di Napoli-Roma. Ecco quanto scritto:

Dopo Bergamo, altra svista gigantesca. Rigore da dare subito. Ci mette 3 minuti e mezzo per andarlo a rivedere al monitor, record mondiale. Forse. Bravo Di Paolo (7). E Insigne segna praticamente all'11', ben cinque minuti dopo. Era questo che volevano quando hanno creato il Var? Non è rigore su Zaniolo, perché Meret non può sparire. Giusti i gialli a Koulibaly e Lozano, pignolo su Insigne. Mou si lamenta.