Moviola Napoli Monza, CdS: Mazzarri ha ragione, Di Bello non previene e scatena Kvara contro Bondo

Criticato l'arbitraggio di Di Bello da Mazzarri e De Laurentiis, arriva la moviola del Corriere dello Sport che dà ragione al club azzurro:

"Non perfetta, sotto il profilo comportamentale, la partita di Di Bello: la mass che ha portato al faccia a faccia Bondo-Kvara è colpa della sua mancata prevenzione, è ingenuo Mazzarri ad abbandonare l’area tecnica per andare a protestare (e non a calmare gli animi) ma quella situazione è stata provocata dall’atteggiamento dell’arbitro nella conduzione della partita. Rivedibile anche il disciplinare (3 rossi, 8 gialli, 31 falli), brutta la gestione del recupero.

Il braccio destro di Mario Rui, sul tiro di Colpani, anche se parallelo al corpo, ferma un tiro diretto in porta, non è proprio attaccato, è più facile punirlo che arrampicarsi sugli specchi. Il rigore ci sta, giusto così. Protesta il Napoli e chiede un calcio di rigore per un tocco con il braccio destro di Gagliardini. È corretta l’interpretazione di Di Bello: si sta rialzando e il pallone gli arriva addosso quasi all’improvviso, con la posizione del braccio congrua al movimento che sta compiendo".