Moviola Napoli-Fiorentina, CorSport promuove La Penna: "Arbitra con autorevolezza, rigore non clamoroso ma netto"

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi di moviola di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa:

"Partita che s’è fatta pian piano sempre più semplice per La Penna, portata a termine con grande autorevolezza. Non sarà stato, come detto, un rigore clamoroso ma c’è un tocco sulla gamba sinistra di Ikoné da parte di Mario Rui (che, detto per inciso, non fiata). La Penna lo concede in campo, con sicurezza, il VAR controlla, vede il tocco, avalla la scelta".