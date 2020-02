Milan-Juve, la moviola di Gazzetta: un po' di dubbio resta sul rigore Calabria-CR7, ci sono quattro argomenti contrastanti tra di loro

Serie A news Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport su Milan-Juve 1-1 semifinale di coppa Italia. Il rigore concesso al 90' ai bianconeri ha riacceso le polemiche sul regolamento sui falli di mano. In pochi giorni interpretazione diversa dei fischietti in campo sul caso di specie.

"Partiamo dalla fine e cioè dal fallo di mani di Calabria che porta al rigore del pari, dopo l'on field review di Valeri suggerita dal Var. Il difensore del Milan viene colpito sul braccio mentre è di schiena dalla rovesciata di Ronaldo. Argomenti a favore: braccio largo, Calabria aumenta il volume per ostacolare il tentativo di girata. Argomenti contrari: distanza ravvicinata e Calabria è voltato di spalle, non vede la palla colpita dal portoghese. L'episodio ricorda il penalty concesso al Brescia a Cagliari alla prima giornata, ma c'è una piccola differenza: Cerri saltò mancando la palla prima di essere colpito sul braccio dal tocco dell'avversario, invece Calabria va per ostacolare un tiro, assumendosi il rischio del braccio largo. Basta il rigore? Un po' di dubbio resta".