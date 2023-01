Moviola Inter-Napoli, Tuttosport: Sozza grazia Barella due volte

Notizie Napoli calcio. La designazione del milanese Sozza per Inter-Napoli aveva creato non poche polemiche nei giorni scorsi. Il fischietto di Seregno ha arbitrato senza grossi problemi o errori il big match di San Siro.

Tuttosport ha analizzato l'arbitraggio di Sozza in Inter-Napoli:

Buona prova quella dell’arbitro Sozza , che in alcuni momenti ha scelto di lasciar correre su qualche contatto veniale per favorire il gioco. Al 27’ Dzeko è stato giustamente ammonito per essere intervenuto in ritardo su Rrhamani . Al 33’ però sorvola su un fallo da ammonizione commesso da Barella su Kvaratskhelia . Poteva starci pure un giallo a Olivera , che al 35’ interrompe una ripartenza di Barella trattenendolo. Al 42’ Dimarco ha un’occasione da gol che sbaglia: l’assistente Meli a fine azione alza la bandierina per fuorigioco. Se Dimarco avesse segnato, il Var avrebbe convalidato perché era in linea. Nella ripresa ancora Barella viene graziato al 17’ quando, per protestare su un fallo fischiato a Dzeko, butta via il pallone. Alla fine, Barella viene effettivamente ammonito per proteste al 39’. Allo stesso modo, sono corretti i gialli mostrati a Di Lorenzo , Dumfries e Kim .