Moviola Inter-Napoli, Gazzetta promuove Sozza: se la cava bene, non abbocca ai "falletti"

Notizie Napoli calcio. La designazione del milanese Sozza per Inter-Napoli aveva creato non poche polemiche nei giorni scorsi. Il fischietto di Seregno ha arbitrato senza grossi problemi o errori il big match di San Siro.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato l'arbitraggio di Sozza in Inter-Napoli con la consueta moviola:

Era una partita che scottava, ma Sozza se la cava bene, festeggiando al meglio la promozione a internazionale. Certo, la gara non è stata particolarmente complicata: tanti contatti fisici, tanta energia ma il fischietto di Seregno ha scelto la linea - corretta - di far giocare ed evitare di interrompere il gioco per i “falletti”. Il lavoro per Sozza arriva soprattutto nel finale quando, dall’84’, deve tirare fuori quattro gialli (tutti corretti) nel giro di quattro minuti: comincia Barella per una protesta esagerata per un presunto fallo subito poco prima da Correa; poi è il turno di Di Lorenzo, Dumfries e Kim. Sul gol che ha deciso la partita, Dimarco parte in posizione regolare (su apertura di Mkhitaryan) prima di servire un assist al bacio a Dzeko. Il bosniaco nel primo tempo era stato ammonito per un duro fallo su Rrahmani.