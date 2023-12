Moviola Gazzetta: il gol del Napoli è valido, il retropassaggio di Okoli avvia una nuova azione! Errore di protocollo Var

Ultime notizie Napoli - L'arbitro di Napoli-Frosinone Rosario Abisso, in campo, sbaglia non il rigore ma alcune tempistiche e scelte sì. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Al 36’, Napoli in vantaggio:

"il Var Di Martino scova un tocco di braccio (verso il pallone, più punibile che no) di Lindstrom e chiama Abisso all’Ofr. Peccato che il retropassaggio di Okoli avesse di fatto avviato una nuova azione (o “App”), evento che inibisce qualsivoglia intervento della “On field review”. Errore di protocollo (non tecnico, che non esiste da parte del Var)"