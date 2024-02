Cagliari-Napoli 1-1, la moviola di Gazzetta: bocciatura per Pairetto. Due errori puttosto gravi

La moviola della Gazzetta dello Sport su Cagliari-Napoli boccia l'operato del direttore di gara Pairetto. Per il quotidiano infatti, l'arbitro è da 5 in pagella poiché "Non vede il fuorigioco sui gol e soprattutto i falli di Juan Jesus che manda fuori Pavoletti. Nella ripresa non controlla più bene la gara".

