Empoli-Napoli, moviola Gazzetta: regolare il primo gol, il giudizio sull'espulsione di Mario Rui

Notizie Napoli calcio - Empoli-Napoli ha visto una buona direzione di gara da parte dell'arbitro Ayroldi, ben coadiuvato dal VAR nella circostanza del cartellino rosso a Mario Rui.

Quella del Castellani è stata una sfida senza grossi problemi arbitrali, come conferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che si sofferma sui due episodi chiave del match:

Non c’è partecipazione di Osimhen (che si trova in fuorigioco) nell’azione che porta all’autorete di Ismajli, quindi è giusto convalidare al 17’ l’1-0 del Napoli. Corretto anche il cartellino rosso per Mario Rui. Il difensore del Napoli al 65’ finisce a terra in un contrasto con Caputo e reagisce con un calcio. Un gesto che sfugge ad Ayroldi (seguiva il pallone ormai lontano) ma non al Var Fabbri che lo richiama alla review: è condotta violenta, inevitabile l’espulsione.