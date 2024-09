Moviola Cagliari-Napoli 0-4, CdS - Zappa era da ammonire su Kvara dopo 20 secondi

Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Cagliari-Napoli. Promosso con un 6,5 in pagella l'arbitro La Penna:

"Partita dalle condizioni ambientali proibitive (quasi 8 minuti di sospensione per lancio di petardi, fumogeni in campo e scontri fra le due tifoserie) per Federico La Penna, non nuovo a gestire (bene) situazioni così delicate. Qualcosa da rivedere c’è, dal punto di vista disciplinare era da giallo Zappa dopo 20” su Kvara, così come Luvumbo (due trattenute consecutive su Kvara e su Di Lorenzo). Per il resto, considerando le difficoltà di cui sopra, ha saputo tenere in campo la calma, accettato dai giocatori".