Mostro Koulibaly, i quotidiani lo esaltano: "Per aiutare la squadra si butta nel fuoco: giganteggia per 97'"

Ultimissime Calcio Napoli - Kalidou Koulibaly è stato senza dubbio uno dei migliori in campo ieri contro il Liverpool. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani oggi in edicola per il centrale senegalese.

TUTTOSPORT 6,5. Salva sulla linea un gol che vale quanto una doppietta.

CORRIERE DELLO SPORT - 7,5. Senza Insigne e Callejon, è lui il capitano e quella fascia lo spinge verso una partita alla sua altezza. Non ha paura di niente, per aiutare la squadra si butta nel fuoco. In più, salva un gol già fatto.

GAZZETTA DELLO SPORT - 8. La fascia da capitano lo esalta. Respinte importanti su tiri insidiosi, giganteggia per 97'. Non sbaglia una palla.

IL MATTINO - 7. La fascia da capitano lo esalta: guida la difesa, mostrando anche come si deve uscire, con coraggio e personalità: non sbaglia un intervento, accorcia bene, annientando Firmino. Poi è lì stabile anche quando l’avanzata dei Reds diventa una furia: non si scompone mai e sbaglia poco in impostazione.