Morte sorella Gattuso, allenamento e poi corsa in chiesa per il mister: il racconto

Giornata triste ieri a Castel Volturno, perché Gennaro Gattuso ha dato l'ultimo saluto alla sorella Francesca morta dopo una lunga malattia. E prima di farlo, il tecnico ha guidato l'allenamento degli azzurri.

Rino Gattuso (foto) ha voluto viverla a modo suo, onorando la memoria della 37enne sorella scomparsa martedì dopo una lunga malattia. Francesca avrebbe voluto che Rino riprendesse immediatamente il lavoro, condividendo con la sua seconda famiglia, la squadra, un momento così drammatico. È andata esattamente così. Gattuso ha scelto di allenare a Napoli prima di partecipare al funerale in Calabria, nella piccola frazione di Schiavonea.

Un minuto di raccoglimento al centro tecnico di Castel Volturno, prima dell’allenamento. Così a cinque ore dalla celebrazione del funerale, Rino seguiva la squadra. Poi la partenza in auto, per l’ultimo saluto all’amata Francesca. In chiesa un gruppo ristretto di persone, oltre alla famiglia composta dai genitori Franco e Costanza, dall’altra sorella Ida e dal marito di Francesca, Marco e il figlio di appena cinque anni.