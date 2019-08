Morte Emiliano Sala, il calciatore è stato avvelenato dal monossido di carbonio: il rapporto

Morte Emiliano Sala - Emergono sostanziali novità circa la misteriosa morte di Emiliano Sala, il calciatore che perse la vita lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo mentre era in volo per raggiungere Cardiff. Secondo quanto riportato dall'Aaib, British Air Accidents Investigation Branch., la morte del calciatore potrebbe essere sopravvenuta prima che l'aereo precipitasse al suolo.

Emiliano Sala incidente aereo

Nel comunicato da loro diramato si legge della presenza di un livello di saturazione di COHb, il prodotto combinato di monossido di carbonio ed emoglobina, pari al 58%. Un livello del 50% o superiore in un individuo altrimenti sano è generalmente considerato potenzialmente fatale.

A tal proposito l'edizione odierna de Il Mattino scrive: