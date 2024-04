CorSport - Calzona punta sull'orgoglio della squadra: cosa ha fatto per scuotere i calciatori in settimana, il retroscena

Francesco Calzona ha puntato sull'orgoglio dei suoi calciatori per Monza. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come l'allenatore abbia voluto in qualche modo scuotere la squadra dopo la pesante sconfitta interna della scorsa settimana contro l'Atalanta e l'incontro in questi giorni con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Monza Napoli, Calzona scuote la squadra

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Francesco Calzona ha provato a scuotere la squadra senza però urlare o altro. Ha scelto di utilizzare toni bassi dopo la sconfitta di sabato scorso: