Monza, l'ad Galliani: "Le sfide contro Spalletti e De Laurentiis? Sarà bello confrontarsi col Napoli..."

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Il sogno grande l’ha realizzato. Adesso a cosa punta?

Ha già stabilito un budget per la A? E ricorda quanti giocatori le sono serviti per raggiungerla?

«Il budget lo farò in questi giorni, mi aspetta una full immersion estiva che non prevede weekend ma solo week. Cambieremo tanto, come abbiamo sempre fatto, per adeguare la rosa alla categoria. Le regole sono chiare: 17 giocatori, tre dei quali extracomunitari, più quattro italiani e quattro provenienti dal settore giovanile. Avendo una storia così frammentata, l’unico ex praticabile è verosimilmente Pessina, Matteo, al quale voglio bene. Ma non mi sembra un acquisto realizzabile. Le altre squadre avranno 25 in rosa, noi obbligatoriamente 21 più tanti over 2000. Punteremo comunque sui giovani, non sui nomi che leggo in questi giorni».