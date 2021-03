Momento magico di Insigne anche in Nazionale: trascinatore per Mancini, può essere decisivo stasera con la Bulgaria

Napoli Calcio - Insigne sempre più un pilastro dell'Italia: guiderà lui stasera l'assalto degli azzurri alla Bulgaria nella seconda partita di qualificazioni per i Mondiali 2022 in Qatar. Lorenzo è il perno fondamentale per lo sviluppo del gioco offensivo di Mancini, dalla fascia sinistra taglia verso il centro: così tocca tanti palloni, resta sempre nel vivo della manovra, sta più vicino alla prima punta e può inventare la giocata decisiva.

Come riporta Il Mattino:

"Il ct azzurro lo ha sempre considerato un punto fermo della sua Italia e Lorenzo in questi due anni è stato impiegato con continuità crescendo sempre più partita dopo partita. Ora è al top ed è diventato il punto di riferimento in attacco per i compagni che si appoggiano a lui per la giocata decisiva negli ultimi venti metri. Nel 4-3-3 di Mancini ha un ruolo fondamentale, Insigne cuce il gioco legando al meglio il centrocampo e l'attacco e garantisce i movimenti giusti in copertura. E dalla posizione di esterno sinistro punta verso il centro per cambiare gioco o cercare la punta centrale e per consentire sulla fascia le discese del terzino sinistro, un compito che svolge a occhi chiusi. In questo senso il suo apporto potrà essere determinante proprio nella partita di stasera contro la Bulgaria, che è stata sconfitta in casa nel primo match del girone di qualificazione mondiale dalla Svizzera per 3-1 e che proverà a restare compatta e chiusa il più possibile proprio per limitare le giocate offensive degli azzurri".