Moggi: "Se non ci fossero stati i macroscopici errori che hanno portato ai tre gol, Napoli-Juve sarebbe finita 0-0"

Napoli calcio - Luciano Moggi scrive su Libero: "Se non ci fossero stati i macroscopici errori che hanno portato ai tre gol, Napoli-Juve sarebbe finita 0-0 perché niente di altro si è verificato davanti ai portieri. Mentre il Napoli sogna, la Juve deve prendere atto della situazione e marciare verso ringiovanimento e riorganizzazione. L’importante è che Allegri sia stato preso per questo e non per far risorgere la Juve come nel 2015, quando recuperò 11 punti dalla prima vincendo il campionato: i miracoli difficilmente si ripetono, Ronaldo deve servire da insegnamento. Ai tifosi predichiamo calma e vicinanza se vogliono veramente bene alla società".