Moggi attacca Carraro: "Così guidava scudetto e retrocessioni con gli arbitri: entrava a piedi giunti sulle sorti del campionato"

Ultimissime Napoli - Luciano Moggi su Libero attacca Franco Carraro: "Cercava di “guidare” le retrocessioni. In un’intercettazione si incavola infatti con il designatore dicendogli: «Ma allora a te gli arbitri non danno più retta. Questa settimana la Lazio gioca a Milano e non si può far niente, ma da domenica prossima va aiutata perché non può retrocedere e non può retrocedere neppure la Fiorentina». Sarebbe interessante riflettere sulla frase: «Domenica la Lazio va a giocare a Milano e non si può far niente», per capire bene le sue intenzioni. Perché a Milano non si poteva aiutare le squadre in odore di retrocessione e si poteva invece farlo subito dopo con altre vittime meno importanti".