Gazzetta - Mazzarri ha pronto un modulo inedito oltre al 4-3-3: i dettagli

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri punterà decisamente sul 4-3-3 in pieno stile spallettiano anche se farà alcuni accorgimenti. La difesa, orfana di Kim, non sarà più alta ma sarà più bassa nella linea. Inoltre il tecnico livornese ha anche in mente un'alternativa tattico al modulo di base tanto caro anche al presidente De Laurentiis.

Modulo Napoli di Mazzarri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: