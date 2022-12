Mistero Vlahovic, ora può rientrare direttamente contro il Napoli!

Nessun post su Instagram, nemmeno per Natale. Il mistero Dusan Vlahovic in casa Juventus continua anche sui social. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Dusan oggi sarà di nuovo alla Continassa, ma solo per continuare nel suo programma personalizzato di recupero. La pubalgia non ha smesso di perseguitarlo e preoccupa un po’ tutti in casa bianconera, a cominciare da Massimiliano Allegri. Tanto che la sua presenza alla prima del 2023 contro la Cremonese resta in (forte) dubbio. In questa settimana, Allegri e il suo staff valuteranno insieme al calciatore se sarà il caso di partecipare alla trasferta di Cremona o rimandare l’appuntamento, anche in vista del big match contro il Napoli del 13 gennaio"