Mini turnover per Calzona contro il Torino: spunta la decisione in difesa

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla gara di domani tra Napoli e Torino:

"Il Napoli di appresta a giocare un’altra sfida al Maradona con il Torino, in attesa del ritorno degli ottavi di finale in Champions League in programma martedì. Ed è per questo che ci sarà un mini turnover per Calzona che si appresta a varare una nuova difesa. Non ci sarà Rrhamani che dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus (indurimento all’adduttore), ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo. Al suo posto giocherà Ostigard che ben si è comportato contro i bianconeri e dovrebbe partire dal primo minuto. Così come Juan Jesus, bersagliato dalle critiche dopo l’errore di Cagliari".