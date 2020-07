Milik vuole la Juventus, La Repubblica: titolare contro l'Inter, poi sarà addio. Occhio all'inserimento della Roma

Ultime calcio Napoli - Arek Milik giocherà domani sera titolare contro l’Inter (inizio alle 21,45), complice la squalifica di Mertens, scattata dopo l’ammonizione rimediata sabato con il Sassuolo. Molto deluso il belga al termine del match: è ancora convinto di non aver commesso fallo e gli avrebbe fatto piacere esibirsi a San Siro. Toccherà ancora a Milik, la cui esperienza in azzurro è agli sgoccioli. La cessione è praticamente certa.

Come riporta l'edizione napoletana de La Repubblica:

"Il Napoli ha di fatto preso Osimhen e adesso dovrà dedicarsi all’addio del bomber polacco che da tempo è in parola con la Juventus. Lo scambio con Bernardeschi, però, non decolla e a quel punto il club azzurro preferirebbe una soluzione cash. I bianconeri difficilmente offriranno più di 25 milioni di euro, quindi non sono esclusi inserimenti di altre squadre, come la Roma. Milik, però, vuole la Juventus. L’intrigo si risolverà presto, intanto c’è la sfida con l’Inter che vivrà da protagonista. I tifosi si aspettano un ultimo sussulto per conquistare un risultato positivo a San Siro. Contro il Sassuolo non ha convinto. Milik finora ha segnato 11 gol in campionato e proverà a migliorare il suo bottino prima dell’addio alla squadra azzurra".