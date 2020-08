Milik vuole la Juve ma la Roma passa in pole, Il Mattino: Under e Riccardi nell'affare anche se c'è un ostacolo da superare

Ultime calcio Napoli - Chi è davvero finito in un ingorgo è Milik: la Juventus si sente forte perché ha un accordo col calciatore che risale a qualche settimana fa ma continua a non andare oltre i 20 milioni.

Milik

Come riporta Il Mattino:

"La Roma ha davvero sorpassato i bianconeri, nell'offerta al Napoli. I giallorossi fanno sul serio, hanno in mano Under come contropartita (e un giovane tra Antonucci e Coric, ma il Napoli ha chiesto Riccardi). Il punto è che la Roma viene considerata autentica rivale per la Champions degli azzurri. Ma Milik frena perché vuole la Juve. Prossime ore decisive. Nella Juventus per esempio ci sono Cuadrado e Romero".