Ultime calcio Napoli - Il Napoli punta su un nuovo centravanti perché Milik non ha rinnovato ed andrà via. Molto negativa la prestazione dell'attaccante polacco a Bologna, il suo ciclo in maglia azzurra è ormai da considerare chiuso.

Milik

Milik al passo d'addio

Come riporta Il Mattino:

“Il club attende la migliore offerta, in Italia piace a Juve e Milan ed è seguito da club di Premier League e di Liga: la valutazione è 40 milioni”.