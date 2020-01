Milik punta l'Inter, Tuttosport: i numeri stagionali ne fanno un attaccante di primissima fascia

Ultime calcio Napoli - Non ci sarà Mertens nell’attacco di Gattuso, ma Milik sì e l’Inter è una delle due squadre (insieme al Genoa) contro cui l’attaccante polacco ha giocato più di tre partite di serie A senza mai trovare la rete. Ne parla Tuttosport:

“L’occasione è ghiotta per il bomber, desideroso quest’anno di avere la continuità che merita. Milik carica l’Inter a testa bassa e con il marchio di uomo “da guardare a vista”, perchè i numeri stagionali ne fanno un attaccante di primissima fascia. Ha segnato 9 gol in 11 partite, con la media di una rete ogni 85 minuti tra campionato (8 partite su 17) e Champions (3 su 6). E chissà che non possa essere proprio il polacco il man of the match, per dimostrare a tutti che non ci si sbagliava, quando ad inizio stagione si dava al Napoli la reputazione di squadra da scudetto”