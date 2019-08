Mercato Napoli, Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di TuttoSport ipotizza uno nuovo scenario qualora Arkadiusz Milik dovesse lasciare la Ssc Napoli

"L'arrivo di Icardi contemplerebbe anche l’arrivo di un’altra pedina, perchè Milik non sarebbe propenso a fare l’alternativa. In tal caso, se l’Inter non accettasse l’inserimento del polacco nell’affare, allora la soluzione si troverebbe in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che da tempo sta corteggiando Arek".