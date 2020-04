Milik-Napoli, no secco del polacco ad una clausola estera da 100 milioni: cinque squadre pronte a contenderselo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Milik:

"E' davvero molto difficile, se non impossibile, immaginare che il Napoli e il giocatore decidano di trascinarsi così, senza certezze, in vista della prossima stagione. Calma e sangue freddo, insomma. E pazienza. Per il momento, comunque, l’accordo non è stato trovato: un po’ perché la clausola rescissoria di 100 milioni di euro proposta dal club, e valida esclusivamente per l’estero, è stata ritenuta eccessiva da Milik; un po’ perché probabilmente Arek vorrebbe rinnovare innanzitutto gli stimoli. Le proposte, tra l’altro, non dovrebbero mancare. Dalla Spagna hanno rilanciato l’interesse dell’Atletico Madrid e del Siviglia (e un’estate fa ci ha provato anche il Betis); in Inghilterra raccontano dei sondaggi di Arsenal e Tottenham; e da queste parti, invece, è il Milan ad aver acceso i fari. Si vedrà, a suo tempo. E non che ce ne sia in abbondanza".