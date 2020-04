Milik-Napoli, Gazzetta: dall'agente segnali distensivi al club, Giuntoli continua il suo lavoro di mediazione

Calciomercato Napoli - C’è un nodo che blocca ogni sviluppo futuro in casa Napoli, almeno per quanto riguarda la squadra. Questo nodo - come racconta La Gazzetta dello Sport di oggi - riguarda le cause civili che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intende imbastire contro i suoi giocatori per il famoso ammutinamento del 5 novembre:

"De Laurentiis non intende cambiare posizione, questa sua intransigenza ha bloccato una serie di trattative e si può capire anche la prudenza dei giocatori nel frenare su nuovi contratti. Non c’è accordo - ma lì le divergenze sono su diversi piani - per Milik, il cui contratto scade nel 2021. Va registrato anche che l’agente polacco David Pantak ha lanciato segnali distensivi al Napoli. E che Giuntoli continua il suo lavoro di mediazione".