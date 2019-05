Milik, la carta per superare gli 80 punti: Ancelotti si fida di lui a Bologna

Signori, si chiude (col campionato). E, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, ci sarebbe modo e modo per farlo, a cominciare dalla ricerca di punti pesanti stasera al Renato Dall’Ara, così da provare a scavalcare il muro degli 80 in classifica. Un significato c’è per tutto se lo si vuole trovare, anche per il bomber azzurro più prolifico, quell’Arkadiusz Krystian Milik che è riuscito purtuttavia ad ergersi sulla barriera dei 20 gol (precedendo Mertens fermo a 18), cifra includente tutte le competizioni (17 in campionato, 2 in Europa League ed 1 in Coppa Italia). Nonostante tutto, è bene rimarcarlo, poiché l’Arek riconsegnato totalmente al campo proprio in questa stagione (e dopo tanto penare), non avrebbe potuto probabilmente fare di più. Poiché ben due stagioni d’assoluto travaglio (causa rottura dei legamenti di entrambe le ginocchia), non potevano non lasciare un solco profondo e doloroso nella sua avventura partenopea cominciata giusto tre anni fa.



LA RISALITA. Un bel fardello di tormenti e scorie – sia dal punto di vista fisico che psicologico – del quale è riuscito a liberarsi soltanto nell’annata in corso. Diluendo la sofferenza, scacciando quei “mostri” ancora inquietanti con enorme forza di volontà, con caparbietà e la ferma convinzione di riprendersi il maltolto per intero. E’ stato dunque quello più attuale il Milik migliore visto in azzurro? Di certo quel muro di 20 gol l’aveva valicato solo con l’Ajax (24 il record nella stagione 2015/16, l’ultima coi Lancieri), sicuramente è riuscito a riproporsi con gli argomenti giusti, ma andrebbe pure detto che il polacco potrebbe senz’altro offrire di più. Il suo rendimento stagionale s'è rivelato quantomeno confortante ma, alla luce di ciò che s’è visto in campo, la sua condizione non è stata sempre caratterizzata da un andamento regolare, per cui certi periodi (come quello più recente) l’hanno visto suo malgrado segnare un po’ il passo.