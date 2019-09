Milik deciso a bruciare le tappe: vuole giocare contro la Sampdoria

Notizie Calcio Napoli - Come sottolinea l'edizione odierna de "Il Mattino", Milik punta a rientrare in campo contro la Sampdoria:

"Torna a CastelVolturno con la convinzione di poter essere disponibile dopo la sosta. Il problema all’adduttore, il dolorino che non va mai via del tutto e che gli crea un bel po’ di ansie, va curato con pazienza: nelle prossime ore il polacco sarà a CastelVolturno per riprende il lavoro fisico personalizzato: Milik vuole essere pronto per la ripresa, ha in menta la Sampdoria"