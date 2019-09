Milik ancora out, Il Mattino: salterà anche Sampdoria e Liverpool. C'è ottimismo per Insigne

Ultime SSC Napoli - Milik salta Samp e Liverpool, se ne riparla per la trasferta di Lecce tra dieci giorni. Il centravanti polacco ha ripreso questa settimana un lavoro personalizzato sul campo di Castel Volturno e a inizio della prossima si aggregherà al gruppo azzurro: s'infortunò agli adduttori un mese fa negli Stati Uniti alla vigilia della seconda partita contro il Barcellona (quella del 10 agosto persa 4-0 dagli azzurri), uno stop che lo ha costretto a saltare le prime due partite di campionato contro Fiorentina e Juve e anche l'esordio al San Paolo contro la Sampdoria e quello in Champions League contro il Liverpool.

Come riporta Il Mattino:

"Maggiore ottimismo invece per Insigne, le sue condizioni stanno migliorando: in questi giorni sta svolgendo un programma personalizzato per l'infortunio muscolare accusato all'Allianz Stadium che lo ha costretto a saltare la convocazione di Mancini per la doppia sfida di qualificazioni europee dell'Italia contro Armenia e Finlandia. La speranza è che possa farcela per la sfida con il Liverpool di martedì prossimo al San Paolo: l'anno scorso il suo gol a Fuorigrotta fu decisivo contro i reds".