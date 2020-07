Repubblica - Milik ha già la testa altrove, non giocherà contro il Barcellona

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano quanto accaduto a Castel Volturno dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna:

"Contro il Barcellona giocheranno i più meritevoli e sono già in netto ribasso le quotazioni di Arek Milik, non pervenuto con il Bologna. Il polacco ha la testa altrove, sta chiudendo nel peggiore dei modi la sua avventura in maglia azzurra e ha di fatto costretto la società a mettersi a caccia di un vero bomber sul mercato. Mertens dovrà fare gli straordinari in questo finale di stagione, senza più concedersi pause".