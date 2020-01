Milik a digiuno da tre partite, CorSport: insolito trend negativo per il polacco

Ultime Napoli calcio. Arek Milik resta il miglior marcatore stagionale del Napoli, ma stasera contro la Juventus è chiamato ad una prestazione di spessore contro una big: come sottolineato dal Corriere dello Sport, il centravanti è a secco da tre partite nonostante una media gol che resta di primissima fascia.

L'ultimo gol risale alla sfida con l'Inter, quello del momentaneo 2-1, e poi Arek è rimasto a secco con Lazio e Fiorentina in campionato, e ancora con i biancocelesti di Inzaghi in coppa. Lui, capocannoniere del Napoli con 10 reti, 7 in campionato e 3 in Champions. La sua media realizzativa, comunque, resta di ottimo livello in questa stagione: 10 gol in 15 partite, per la precisione, e soprattutto un gol ogni 113 minuti. Niente male, altroché: Cristiano, autore di 19 reti in 25 partite, viaggia alla media di un gol ogni 116 minuti.