Contatti per Milenkovic, è lui il primo della lista per il post Koulibaly: spuntano altri due nomi

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly con il Napoli resta in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed il club di De Laurentiis, qualora non si trovasse accordo per il rinnovo, sarebbe pronto a venderlo per 40 milioni per non perderlo a zero la prossima stagione.

Milenkovic

Calciomercato Napoli, nomi sostituti Koulibaly

Il rischio di perdere Koulibaly già quest'anno è elevato (piace a Juventus, Chelsea e Barcellona su tutti), così il Napoli ed il ds Giuntoli stanno già sondando i possibili sostituti in caso di partenza. Milenkovic della Fiorentina (scadenza anche lui 2023) è il primo della lista, ecco quanto scritto da Repubblica: