Milan sotto indagine, rischia l'esclusione dalle coppe europee! Napoli in Champions?

"Il Milan è ancora di proprietà di Elliot!". È questa la pesantissima accusa al club rossonero mossa dal Pubblico Ministero che sta indagando sulla cessione dell'AC Milan dello scorso 31 agosto 2022, quando il club rossonero fu ceduto al fondo americano RedBird.

Nonostante il Milan abbia seccamente smentito l'accusa, se le indagini dovessero confermare quanto emerso inizialmente, il Milan rischierebbe gravi sanzioni. Ne parla oggi il Corriere della Sera, anticipando quelle che potrebbero essere le conseguenze sul piano della giustizia sportiva.

Cosa rischia il Milan?

Cosa rischia il Milan?Ultime notizie: oggi la procura Figc chiederà gli atti. Gli articoli 31 e 32 comma 5 della Giustizia Sportiva parlano chiaro. Le conseguenze variano dalla semplice ammenda fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica e addirittura - secondo le norme UEFA - l'esclusione dalle competizioni europee.

Se così fosse, il Napoli potrebbe sperare di rientrare in Champions League: senza il Milan, il posto Champions scalerebbe alla quinta in classifica e - in caso di posto extra all'Italia - alla sesta in classifica. Il Napoli attualmente è settimo.