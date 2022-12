Il Milan è pronto a lavorare a Dubai in vista della ripresa del campionato con l’obiettivo di recuperare Charles De Ketelaere.

Pioli punta nel recupero di De Ketelaere

Il trequartista belga non è riuscito ad incidere nella prima parte di campionato ma Stefano Pioli dovrà cercare di recuperarlo a livello psicologico, come riporta la Gazzetta dello Sport. Per tentare la scalata al Napoli ci sarà bisogno anche dell’ex Bruges.

