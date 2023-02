Milan, Pioli in bilico! Conte nel mirino: spunta anche un ex obiettivo del Napoli

Notizie calcio - Il Milan campione d'Italia in carica è in profonda crisi e sta continuando a sprofondare in classifica: dopo l'ultimo derby perso (successivo anche alla sconfitta in Supercoppa), la squadra di Pioli è crollata a -18 dal Napoli capolista.

Milan, Pioli esonerato? Due nomi per sostituirlo

Il futuro di Pioli potrebbe clamorosamente mutare nel giro delle prossime settimane se i rossoneri non dovessero rialzare la testa. La squadra appare del tutto svuotata mentalmente ed in campo fatica a trovare il bandolo della matassa.

Per questo motivo, riporta l'edizione odierna di Repubblica, i vertici rossoneri potrebbero anche pensare ad un incredibile ribaltone in panchina. In caso di addio a Pioli il nome in pole position è quello di Antonio Conte che con il suo Tottenham sfiderà proprio i rossoneri in Champions League. L'alternativa è Roberto De Zerbi che sta facendo benissimo al Brighton ed in passato è stato accostato anche al Napoli: entrambe, sottolinea il quotidiano, sono però opzioni costose e non facile da realizzare.