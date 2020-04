Tuttosport - Reina può tornare al Milan a fine stagione, scelta low profile per sostituire Donnarumma

Calciomercato Napoli - Sembra chiaro che il Milan farà rivoluzione la prossima stagione. Il club rossonero cambierà molto, a partire da Zlatan Ibrahimovic. Un altro enorme punto interrogativo sarà Gigio Donnarumma: il Milan, non a caso, ha iniziato una serie di casting per la porta della prossima stagione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La scelta low profile di cui sopra porta a due nomi: Pepe Reina, 38 anni, e Alessandro Plizzari, 20. Lo spagnolo è andato in prestito a gennaio all’Aston Villa, garantisce esperienza e affidabilità. Quindi costerebbe solo il prezzo dell’ingaggio (3 milioni) e però garantirebbe un anno di relativa tranquillità, in attesa di altre soluzioni, o magari in attesa di Plizzari, forse acerbo per essere buttato subito nella mischia, ma che potrebbe trarre giovamento da una stagione come vero secondo".