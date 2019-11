Tuttosport - Milan-Napoli, nessun dubbio di formazione per Pioli: scelto il sostituto di Calhanoglu

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, davanti a 60 mila spettatori, il Milan (che ieri ha fatto il ritiro pre-partita) cerca tre punti che sarebbero fondamentali per la propria classifica e che andrebbero a interrompere una serie di due sconfitte consecutive in altrettanti big match giocati contro Lazio e Juventus. Stefano Pioli, che ha avuto Kessie a disposizione soltanto per due allenamenti, ha sciolto il dubbio legato al sostituto di Hakan Calhanoglu. Sarà Bonaventura a completare il tridente offensivo con Suso e Piatek, vincendo così il ballottaggio con Rebic. Il numero 5 milanista è stato anche uno dei grandi protagonisti dell’ultima vittoria in campionato del Milan contro il Napoli, firmata da lui e Menez nel dicembre 2014.

Stefano Pioli ai tempi della Fiorentina.

In mezzo al campo, al posto dello squalificato Bennacer, ci sarà Lucas Biglia che ai lati avrà Paquetà e Rade Krunic. Kessie andrà in panchina, ma non è da escludere che nelle prossime partite possa avere una nuova chance dall’inizio. A gennaio poi si vedrà quello che sarà il suo futuro. In difesa ci sarà il ritorno di Musacchio, che ha smaltito il problema fisico che gli aveva fatto saltare la Juventus. Al fianco dell’argentino ci sarà capitan Romagnoli con Conti e Theo Hernandez sulle fasce, mentre in porta ci sarà Gigio Donnarumma. Out per infortunato Rodríguez (infiammazione del collaterale) e Duarte (problema al calcagno nella rifinitura) così come Castillejo e Borini. Convocati Daniel Maldini (maglia numero 98) per la prima volta in campionato e Brescianini, che saltano come Caldara Brescia-Milan Primavera.