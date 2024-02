La moviola della Gazzetta dello Sport sulla gara Milan - Napoli:

"Al 5’ della ripresa proteste Milan per un contatto fra Rrahmani e Loftus-Cheek in area azzurra: troppo poco per dare rigore, così come Rrahmani su Pulisic al 32’. Allo scadere, un silent check con il Var Di Paolo certifica che non ci sono gli estremi per dare rigore al Napoli: dopo il corner, sotto la lente un “mani” di Musah (non punibile per deviazione ravvicinata di Loftus) e un intervento di Gabbia su Di Lorenzo (pallone)".