Meteo per Napoli-Inter, clima sereno ma rigido: temperature basse e freddo al San Paolo [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Questa sera, ore 20.45 allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, andrà in scena la 18esima giornata di Serie A Tim. Napoli-Inter in campo a Napoli, dove la temperatura non è certo idilliaca ma la giornata sarà soleggiata.

Queste le previsioni del meteo per la serata di stasera al San Paolo in vista di Napoli-Inter: clima sereno anche stasera ma le temperature caleranno drasticamente nella serata odierna. Durante il match, infatti, si percepiranno 5-6 gradi a fronte degli 11 gradi di ora di pranzo. Clima rigido al San Paolo, per i 35mila spettatori.