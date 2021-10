Mertens verso il rientro, Gazzetta: ha un'intesa con quattro azzurri per far saltare qualsiasi difesa! Con lui può tornare utile Demme

Napoli Calcio - La variabile Mertens è la novità che sta preparando Luciano Spalletti per rendere il suo Napoli sempre più imprevedibile in fase offensiva senza togliere l’equilibrio nelle due fasi, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Dries tra l’altro è un’arma in più sui calci da fermo e ha notevole intesa con Insigne e anche affinità con Politano (e Lozano) e Victor per poter proporre rapide triangolazioni in grado di far saltare qualsiasi sistema difensivo. Per far questo a volte potrebbe essere utile una mediana più incontrista e il recupero del tedesco Demme può essere un’ottima alternativa in questo senso"