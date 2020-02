Mertens torna e segna, CorSport: Masaniello è tornato! Gol irriverente, per farsi notare non ha bisogno di tingersi la faccia

Ultimissime Calcio Napoli - Ventisei minuti per la gloria, entra e segna: Masaniello Dries Mertens è tornato, come lo definisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“E no, lui per farsi notare non ha bisogno di tingersi la faccia (o i capelli): Dries fa i gol. I gol alla Mertens: irriverenti, geniali, spettacolari come quello del 4-2 realizzato lunedì con la Samp. Il decimo stagionale, di cui 5 in Champions, però da record: un giochino d’artista che lo ha proiettato a quota 119 nella classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi in tutte le competizioni, a due passi appena dal trono di Hamsik I (121). Ci siamo. Ora più che mai, puntuale come mai: l’incredibile rimonta della squadra è nel pieno e lui, dicevamo, è un tipo rivoluzionario. «Non potevo immaginare rientro migliore». Forse nessuno. Ma tutti ci speravano”